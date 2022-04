Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour le départ de Mauro Icardi !

Publié le 25 avril 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 avril 2022 à 21h18

Alors que le clan Mauro Icardi aurait déjà eu vent des intentions des dirigeants du PSG pour cet été, ces derniers souhaitant passer à autre chose, l’Argentin garderait une belle cote en Italie.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi pourrait tout de même ne pas passer l’été au PSG. En effet, comme France Bleu Paris l’a dernièrement affirmé, le comité de direction du Paris Saint-Germain ne souhaiterait plus le voir évoluer dans l’effectif parisien la saison prochaine et aurait fait part à son entourage qu’il faudrait lui trouver un point de chute dans le cadre du mercato estival alors qu’il a été annoncé du côté de Newcastle ou en Italie ces derniers mois.

Icardi a la cote en Italie et le PSG veut boucler son transfert !