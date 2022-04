Foot - PSG

PSG - Malaise : Les vérités de Marquinhos sur son calvaire face au Real Madrid !

Publié le 24 avril 2022 à 23h45 par Pierrick Levallet

Malgré un recrutement XXL, le PSG a été éliminé par le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Marquinhos, qui était totalement passé à côté de la rencontre, est revenu sur cet échec cuisant et sur le lendemain difficile du match.

Après le recrutement colossal du PSG l’été dernier, avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, de grands espoirs étaient placés dans le club de la capitale en Ligue des champions. Mais finalement, le pensionnaire de Ligue 1 a connu une nouvelle grande désillusion après l’élimination dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid. Après ce terrible échec, de nombreux joueurs ont été ciblés par les critiques, dont Marquinhos. D’ordinaire très régulier, le défenseur central brésilien est totalement passé à côté de sa rencontre. Quelques mois plus tard, le joueur de 27 ans est revenu sur sa performance et sur le lendemain de la partie.

« Nous les joueurs, après un match comme ça, on est les premiers à être dans la m*rde »