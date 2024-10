PSG : Luis Enrique s’entête, l’OM ne va pas aimer

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi désormais, Luis Enrique ne fait toujours pas l’unanimité au Paris Saint-Germain. Certains de ses choix divisent toujours et c’est le cas en attaque, avec l’utilisation d’un faux numéro 9 qui semble être devenu la norme depuis la blessure de Gonçalo Ramos.

Tous les yeux seront tournés vers le stade Vélodrome ce dimanche. L’OM va accueillir le PSG dans un choc très attendu, puisque pour la première fois depuis très longtemps l’issue de la rencontre semble réellement incertaine. Et ça sera surtout l’occasion de voir deux styles d’entraineur s’affronter pour la première fois...

Toujours pas de 9 à Paris

Car Roberto De Zerbi n’a jamais croisé la route de Luis Enrique dans sa carrière ! Les deux ont un style assez différent, avec le coach du PSG qui prône notamment un jeu de possession poussé à son paroxysme, avec l’utilisation d’un faux numéro 9 en la personne de Marco Asensio ou encore de Kang-In Lee. Sauf que cette tactique ne porte pas vraiment ses fruits depuis quelques temps et ça crispe même les observateurs, qui ne cessent de pointer du doigt cette obsession de l’Espagnol.

« Pour nous, c'est mieux s'il y a un numéro 9 »

L’absence d’un véritable numéro 9 à la pointe de l’attaque du PSG pourrait toutefois gêner l’OM ! A deux jours du Classico, Leonardo Balerdi a en effet confié qu’il aurait préféré avoir en face de lui une véritable référence offensive. « Il faut faire attention à leurs décrochages. Pour nous, c'est mieux s'il y a un numéro 9. Ça peut quand même nous aider à défendre les côtés » a déclaré en conférence de presse le défenseur argentin de 25 ans, qui aimerait enfin arracher la première victoire marseillaise depuis 2011.