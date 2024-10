PSG : Neymar et Mbappé sont partis, l’OM adoube Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Neymar et Kylian Mbappé ont plié bagage à un an d’intervalle. Cependant, le PSG reste toujours dangereux en attaque selon Leonardo Balerdi. Le défenseur central et capitaine de l’OM a profité de la conférence de presse d’avant-classique pour chanter les louanges de Luis Enrique.

Pendant des années, plus précisément entre 2017 et 2024, le PSG a pu compter sur Neymar et/ou Kylian Mbappé. Cependant, le champion du monde tricolore a quitté le Paris Saint-Germain à la dernière intersaison, un an après le départ du Brésilien pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal. L’Olympique de Marseille va donc se confronter à un Paris Saint-Germain bien différent que lors des dernières confrontations entre les deux ennemis historiques.

La solution idéale dévoilée pour ce transfert à l'OM https://t.co/QIO6aVhCWe pic.twitter.com/vShfmS5BU5 — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

«Pendant la saison, il y a des matchs clés»

Leonardo Balerdi était de passage en conférence de presse ce vendredi. 48 heures avant le coup d’envoi du premier Classique de la saison entre l’OM et le PSG à l’Orange Vélodrome, le capitaine marseillais a évoqué un match charnière pour les hommes de Roberto De Zerbi. « Pendant la saison, il y a des matchs clés. C'est un match très important pour nous dans la saison. On le prend comme ça ».

«Il n'y a pas les individualités d'avant, comme Mbappé et Neymar»

Au passage, Leonardo Balerdi n’a pas manqué de tirer son chapeau à Luis Enrique, l’entraîneur du PSG qui officie sans Neymar et Kylian Mbappé, mais qui arrive à faire du club parisien une équipe compétitive malgré tout. « La différence entre une équipe et l'autre, je ne sais pas. Peut-être vous pensez qu'il n'y a pas les individualités d'avant, comme Mbappé et Neymar, mais c'est une bonne équipe qui joue ensemble depuis longtemps. Ils ont un entraîneur magnifique. C'est pour ça qu'on doit faire attention et on doit être prêts. On doit s'attendre à un match très difficile à jouer ». Le décor est planté.