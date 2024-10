Mbappé : Le PSG l'avertit pour ses 55M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, c'est la Commission nationale paritaire d’appel de la LFP qui a donné raison à Kylian Mbappé dans son conflit qui l'oppose au PSG. Alors que le joueur du Real Madrid réclame 55M€, le club de la capitale n'entend toutefois toujours pas payer cette somme. A Paris, on a d'ailleurs fait passer un message clair à Mbappé à ce propos.

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé n'en a toutefois pas fini avec le PSG. En effet, le capitaine de l'équipe de France réclame tout simplement 55M€, ce qui équivaudrait à des salaires et primes impayées. Le club de la capitale pensait avoir un accord verbal avec Mbappé, ce dernier n'a finalement pas la même version et pour le moment, on lui donne raison. Le fait est que le PSG ne veut pas régler ces 55M€.

« Le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés »

Alors que la Commission nationale paritaire d’appel de la LFP a donné raison ce vendredi à Kylian Mbappé, un porte-parole du PSG s'est par la suite exprimé. Dans des propos rapportés par RMC, celui-ci a alors fait savoir concernant cette affaire avec Mbappé : « En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d'honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du Club pendant 7 ans à Paris ».

« Si le joueur décide malheureusement de poursuivre ce litige... »

« Le club espère que la parole donnée sera respectée sachant que si le joueur décide malheureusement de poursuivre ce litige, le club sera contraint de le faire juger par les juridictions compétentes et de faire reconnaitre le préjudice qu’il a subi et continue de subir du fait de la position incompréhensible de son ancien joueur. Il s’agit en effet d’une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters », a poursuivi ce porte-parole du PSG. A suivre...