PSG : Dembélé et Barcola font trembler l’OM !

Certes, le PSG ne parvient pas à convertir ses occasions en Ligue des champions cette saison, mais les hommes de Luis Enrique ne rencontrent pas du tout ce problème en Ligue 1. Avec 25 buts au compteur en 8 journées de championnat, l’attaque parisienne est crainte à l’OM comme Leonardo Balerdi l’a reconnu avant le Classique dimanche.

Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont les dynamiteurs de l’attaque du PSG depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid pendant le dernier mercato. A eux deux, ils ont inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives à leurs coéquipiers. Leur utilisation de la profondeur est redoutée et c’est notamment le cas à l’OM.

«Il va falloir faire attention à leurs attaquants, qui sont très efficaces et à la profondeur des deux ailiers»

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille recevra le PSG à l’Orange Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Une victoire permettrait à l’OM de revenir à égalité avec le PSG au classement de Ligue 1, à savoir 20 points. Mais pour ce faire, il faudra entre autres museler Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. « Je pense qu'il va falloir faire attention à leurs attaquants, qui sont très efficaces et à la profondeur des deux ailiers, sans oublier les appels des milieux offensifs ». a confié Leonardo Balerdi en conférence de presse.

«Mais on est prêts»

Pour autant, Leonardo Balerdi est convaincu des forces de l’effectif de l’OM entraîné par Roberto De Zerbi. D’ailleurs, le groupe marseillais est prêt à relever ce défi d’après les propos du capitaine de l’Olympique de Marseille repris par Le Phocéen. « On a beaucoup travaillé et on continue. Ce sera difficile et avec beaucoup d'intensité. Mais on est prêts».