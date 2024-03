PSG : Luis Enrique jaloux de Mbappé, la folle révélation

La rédaction

La gestion de Luis Enrique avec Kylian Mbappé fait grincer des dents. Certains comme Daniel Riolo ne valident pas les raisons qui poussent le coach du PSG à se passer de sa star, malgré son départ programmé en fin de saison. Selon le chroniqueur, le technicien espagnol ne supporterait pas la popularité de l'international français.

La décision de Luis Enrique de se passer des services de Kylian Mbappé, du moins en championnat, ne passe pas auprès de Daniel Riolo. Ces derniers jours, le chroniqueur a pris l'habitude de s'en prendre au coach du PSG lors de ses apparitions sur RMC. Ce lundi soir, il en a remis une couche, critiquant les interventions et les justifications de Luis Enrique.

Mbappé - PSG : Le Qatar a confié une mission à Luis Enrique https://t.co/TX62FsM0F9 pic.twitter.com/hgqMPM1F6R — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« Il ne veut pas que l’on parle du terrain »

« Il ne veut pas que l’on parle du terrain. Donc il fait tout pour déplacer sur la politique, la communication. C’est calculé, il est très intelligent. Le jeu est d’une pauvreté extrême, alors qu’il disait que ce serait mieux en février. Je ne sais pas comment les supporters vivent cette saison » a confié Daniel Riolo. Selon lui, c'est avant tout une guerre d'égos entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Arrivé l'été dernier, le technicien espagnol voudrait montrer qui est le véritable patron au PSG.

« Il ne supporte pas la supériorité d’un joueur »