Mbappé : Un traitement de faveur du PSG pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, les choix et la gestion du cas Kylian Mbappé par Luis Enrique sont vivement commentés. De quoi contraindre l’entraîneur du PSG de faire un point sur son projet jusqu’à la fin de la saison avec Mbappé, tout en saluant la nouvelle approche de la direction parisienne sur la question du management. Explications.

Kylian Mbappé ne dispose plus d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1… depuis l’annonce de son départ du PSG en fin de saison à Nasser Al-Khelaïfi comme L’Équipe le révélait le 15 février dernier. Par la suite, Mbappé est simplement entré en jeu à Nantes (2-0), est sorti face à Rennes (1-1) et Monaco (0-0) et a dû se contenter de 18 minutes pendant la réception du Stade de Reims au Parc des princes dimanche dernier (2-2).

«Ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques»

Invité à s’exprimer en conférence de presse ce mardi sur sa gestion du cas Kylian Mbappé, Luis Enrique a expliqué qu’il fallait ménager les joueurs aux caractéristiques très physiques comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « On étudie chaque petit détail pour les joueurs individuellement. Tous les matchs sont importants, comme les matchs de demain ou en Ligue des champions. Ousmane n'a pas de problème, il est à disposition de l'entraîneur. Il faut contrôler le temps de jeu pour les joueurs très explosifs comme Dembélé ou Mbappé. Ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques. Ça implique de les faire jouer plus ou moins de minutes ».

«Il y a quelque chose de nouveau pour le club par rapport aux anciens entraîneurs»