PSG : Luis Enrique boycotté en Espagne ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agacé par les nombreuses questions des journalistes sur le cas Kylian Mbappé, Luis Enrique a décidé de manier l'humour pour répondre. De quoi arracher quelques sourires, mais surtout de provoquer l'agacement de certains. En Espagne, un journaliste a exprimé sa colère et a laissé entendre qu'il pourrait laisser sa place durant les conférences de presse.

Luis Enrique agace. Ces déclarations sur la gestion de Kylian Mbappé n'ont pas convaincu les observateurs. Que ce soit en France ou en Espagne, ils sont nombreux à critiquer le coach du PSG, dont les interventions se limitent au strict minimum. Certains journalistes hésitent même à se rendre aux prochaines conférences de presse. C'est le cas de Paco Garcia Caridad, qui intervint régulièrement sur la célèbre émission espagnole El Chiringuito.

Mbappé - PSG : Le Qatar a confié une mission à Luis Enrique https://t.co/TX62FsM0F9 pic.twitter.com/hgqMPM1F6R — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Un journaliste s'en prend à Luis Enrique

« C’est une question d’éducation. Quand on te pose une question en conférence de presse, tu dois répondre. Quand il ne répond pas ce que tu veux, ce que tu dois faire, si je suis le journaliste, je dis stop, je ne te poserai plus jamais une seule question parce que tu réponds ce que tu veux. Il ne répond pas à la question. Il ne répond pas à la question » a déclaré le journaliste de la Chaîne Mega.

« Je ne vais plus en poser »