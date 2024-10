PSG : Luis Enrique a annulé ce transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG l'a emporté face au Racing Club de Strasbourg ce samedi soir grâce, notamment, à une prestation XXL de son jeune joueur, Senny Mayulu. Agé de 18 ans, le milieu de terrain a parfaitement saisi sa chance et montré à Luis Enrique qu'il pouvait devenir une solution dans l'entrejeu. Ce n'est pas pour rien si le technicien espagnol a décidé de le retenir la saison passée, alors que certains cadors souhaitaient l'attirer.

Des places étaient à prendre, ce samedi soir, après une trêve internationale éprouvante et à quelques jours d’une rencontre de Ligue des champions face au PSV Eindhoven. Titularisé dans le cœur du jeu, Senny Mayulu n’a pas laissé passer sa chance, s’illustrant dès la 18ème but. Une bonne combinaison avec Bradley Barcola lui a permis de trouver le chemin des filets. La suite a été tout aussi prometteuse. A chacune de ses prises de balles, Mayulu a fait des différences et provoqué le danger.

Mercato : Indésirable au PSG, il se lâche après son départ https://t.co/5yTVrThhvo pic.twitter.com/eTvJCwFMi0 — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Mayulu a donné raison à Luis Enrique

Une performance qui donne surtout raison à Luis Enrique, qui a fait tout son possible pour le retenir la saison passée et l’encourager à prolonger son contrat au PSG. Comme l’a confié le technicien espagnol, plusieurs équipes étrangères ont tenté de le recruter ces derniers mois comme par exemple le Borussia Dortmund.

« Il avait la possibilité de partir »

« Il a été incroyable, il aurait pu marquer trois buts ! Ce qui m'a convaincu de le mettre dans le onze ? L'an passé, il avait la possibilité de partir dans un autre club, je ne vais pas dire lequel mais il est resté. Je lui ai parlé, je lui ai dit que j'aimais la façon dont il joue, qu'il était de Paris et qu'il devait rester ici. Il a décidé de rester et maintenant il peut jouer. Il montre qu'il a beaucoup de potentiel, de la personnalité, des qualités. C'est un très bon joueur dans la surface, il marque ce soir mais aurait pu en mettre deux de plus. Je suis très content pour lui. » a confié le coach du PSG au micro de DAZN et dans des propos rapportés par Culture PSG.