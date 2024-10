Le frère Mbappé également visé par le PSG ?

Axel Cornic

Publiée en juin dernier sur Blast, une enquête menée par Romain Molina et Xavier Monnier dépeignait toute la situation autour de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain. Elle était passée inaperçue à l’époque, mais à la lumière des derniers évènements autour de la star française, elle prend une toute autre importance.

Parmi les plus grands joueurs de l’histoire du club, Kylian Mbappé n’est pas vraiment parti en très bons termes du PSG. En tout cas avec la direction et surtout le président Nasser Al-Khelaïfi, qui serait vraisemblablement derrière plusieurs affaires douteuses liées à la star française.

Le PSG a mis la pression sur Mbappé

On connait ce litige autour de salaires et primes non payées, pour un total de 55M€. Mais ça va beaucoup plus loin puisque dans une enquête publiée sur Blast en juin dernier, Romain Molina et Xavier Monnier ont parlé de pressions et même de chantages exercés sur Kylian Mbappé par son ancien club du PSG.

« Son petit frère a été pressionné »

Récemment invité sur la chaîne Colinterview, Molina a a confirmé sa version sortie il y a quelques mois et même expliqué qu’Ethan Mbappé aurait eu son rôle à jouer dans la guerre entre son grand frère et le PSG. « Je peux te dire que c’est allé loin et même sur les pressions au quotidien, son petit frère a été pressionné » a annoncé le journaliste, dans une vidéo publiée sur YouTube.