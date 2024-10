PSG : Le Qatar prêt à quitter Paris, un coup de pression est lancé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le dialogue semble complètement rompu entre les dirigeants du PSG et la mairie de Paris concernant un possible rachat du Parc des Princes par les dirigeants qataris, qui ont pour projet la construction d’un nouveau stade. Mais ce samedi soir, les supporters parisiens ont une fois de plus clamé leur amour pour la mythique antre du club Rouge et Bleu.

« C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ». En février dernier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi affirmait sa volonté de s’installer ailleurs qu’au Parc des Princes, que ce dernier tente vainement de racheter auprès de la mairie de Paris depuis plusieurs années désormais.

Anne Hildalgo n’a pas changé d’avis pour le Parc des Princes

Anne Hidalgo de son côté, campe sur ses positions. La maire de Paris ne veut toujours pas entendre parler d’une vente du Parc des Princes aux dirigeants qatariens du PSG. « Il n'y a pas 36 000 hypothèses, il faut faire entendre raison au PSG, la seule voie possible c'est le bail emphytéotique. Pas question de vendre le Parc au PSG », a encore martelé cette dernière il y a une dizaine de jours.

Les supporters du PSG protestent

Cependant, le fait de quitter le Parc des Princes pour un stade plus grand ne plaît pas aux supporters parisiens. Ce samedi soir, en marge de la rencontre face à Strasbourg, le Collectif Ultra Paris a déployé une banderole : « LE PSG, C'EST AU PARC ». Le message est clair...