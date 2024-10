PSG : Luis Enrique tente un coup de poker !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dépassé par l’AS Monaco avant la trêve, le PSG va tenter de reprendre son trône ce samedi soir avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1 (21h). Pour cette rencontre importante, Luis Enrique a une nouvelle fois effectué une rotation au sein de son onze de départ, avec une titularisation surprise.

Le PSG est de retour aux affaires. Après une nouvelle trêve internationale, le club de la capitale va pouvoir disputer son premier match à domicile sur ce mois d’octobre. Après une défaite à Arsenal en Ligue des Champions (2-0) mais également un match nul concédé sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), la formation de Luis Enrique va tenter de se relancer avec la réception de Strasbourg ce samedi soir.

Succession de Mbappé : Les plans du PSG ruinés par Benzema ? https://t.co/JcNnzyvOuQ pic.twitter.com/dvI9Grtnfn — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Senny Mayulu titularisé par Luis Enrique !

Une rencontre comptant pour la 8ème journée de Ligue 1, et qui va donc se dérouler au Parc des Princes. Et alors que le PSG recevra le PSV Eindhoven mardi soir en Ligue des Champions, Luis Enrique a décidé de mettre en place une certaine rotation au niveau de son onze de départ, avec à la clé, une grosse surprise. En effet, le coach espagnol a décidé de titulariser le jeune Senny Mayulu au milieu de terrain.

Hakimi et Nuno Mendes laissés au repos

A noter également les titularisations de Milan Skriniar et de Désiré Doué. Si Bradley Barcola va tenter d’améliorer ses statistiques très prometteuses sur ce début de saison, Luis Enrique a décidé de préserver ses deux latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, respectivement remplacés par Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo.