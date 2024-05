PSG : L'équipe de Luis Enrique en grand danger ?

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir (21h), le PSG affronte l’OL en finale de la Coupe de France. L’occasion pour la formation de Luis Enrique de réaliser un doublé Coupe-Championnat qui échappe à Paris depuis deux ans désormais. Récemment élu entraîneur de l’année en Ligue 1, Éric Roy (Brest) voit plutôt Lyon poser de sérieux problèmes aux Parisiens.

L’heure de vérité approche. Pour le dernier match de leurs saisons, le PSG et l’OL vont se disputer un titre avec la finale de la Coupe de France ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy (21h). Une rencontre dans laquelle les hommes de Luis Enrique sont assez logiquement annoncés favoris.

Le PSG favori face à l’OL

Car Paris aura giflé Lyon à deux reprises cette saison. En septembre dernier, le PSG avait totalement dépassé l’OL au Groupama Stadium (1-4), avant de disposer aisément des Lyonnais au Parc des Princes le 21 avril dernier (4-1). Néanmoins, les Gones ont terminé leur saison sur une très belle dynamique, accrochant l’Europe avec une 6ème place en championnat à l’arrivée. Sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 avec Brest, Éric Roy voit quant à lui un gros coup pour la bande à Pierre Sage.

« En coupe, le favori ne gagne pas toujours »