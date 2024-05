PSG : C’est annoncé, Mbappé va signer une masterclass !

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé est pointé du doigt pour ses prestations plutôt moyennes avec le PSG et avec l’équipe de France sur le rassemblement de mars. Et alors que son dernier match avec le Paris Saint-Germain se déroulera ce samedi soir dans le cadre de la finale de la Coupe de France, Marion Bartoli affirme que Mbappé finira sur une excellente note avant l’Euro et son transfert au Real Madrid !

Kylian Mbappé réalise une saison XXL sur le plan statistiques avec le PSG. En attestent ses 44 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues en club. Néanmoins, ses prestations sont ironiquement moins tranchantes et imposantes que les saisons précédentes et notamment ces dernières semaines. Ce samedi soir aura lieu la finale de la Coupe de France à Lille opposant l’OL au PSG pour l’ultime match de Mbappé en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

«Il ne va pas accepter de finir de manière piteuse»

Marion Bartoli a profité de son passage sur les Grandes Gueules du Sport ces dernières heures pour s’attarder sur la dernière de Kylian Mbappé. Connaissant sa compétitivité, l’ex-joueuse de tennis et vainqueur de Wimbledon s’est montrée claire. « Il ne va pas accepter de finir de manière piteuse. Il va mettre un point d’honneur à porter ce maillot une dernière fois en ayant une réalisation personnelle qui va faire changer le résultat de cette équipe ».

«Obligé de réaliser une grande performance, même pour lui, pour se rassurer avant l’Euro»