Foot - PSG

PSG : L’énorme message de Mbappé pour Ekitike

Publié le 13 novembre 2022 à 23h15

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est imposé ce dimanche face à l’AJ Auxerre (5-0), cette rencontre a également vu Hugo Ekitike inscrire son premier but sous les couleurs du club de la capitale. Un petit événement pour l’attaquant âgé de 20 ans, recruté l’été dernier en provenance du Stade de Reims. Kylian Mbappé a d’ailleurs tenu à le féliciter.

Pour la 13e fois de la saison, le Paris Saint-Germain s’est imposé en Ligue 1. Au Parc des Princes ce dimanche, le PSG a largement disposé de l’AJ Auxerre (5-0) et reste invaincu depuis la reprise. Les Parisiens passeront la trêve internationale confortablement installés en tête du championnat, avec cinq points d’avance sur le RC Lens, deuxième.

PSG : Ekitike se lâche sur sa relation avec Mbappé https://t.co/f4sg6Otwg3 pic.twitter.com/LX3DJAPv9g — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Mbappé félicite Ekitike

Cette rencontre a également été témoin du premier but avec le PSG d’Hugo Ekitike. Passeur décisif pour Renato Sanches, le jeune attaquant de 20 ans s’est offert sa première réalisation quelques minutes plus tard, inscrivant le cinquième but de son équipe. Kylian Mbappé l’a d’ailleurs félicité sur les réseaux sociaux. « Félicitations, ce n’est que le premier », a-t-il déclaré dans une story publiée sur Instagram .

« Il est content pour moi aussi »