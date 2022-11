Foot - PSG

PSG : Après sa délivrance, Hugo Ekitike fait un aveu

Publié le 13 novembre 2022 à 17h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike connaît un début de saison compliqué. En manque de temps de jeu, l’attaquant de 20 ans a enfin débloqué son compteur en marquant face à Auxerre. Un but important sur lequel il est revenu après la rencontre.

Et si le déclic venait enfin d’arriver pour Hugo Ekitike ? Peu utilisé depuis son arrivée au PSG, l’attaquant français a enchaîné deux belles prestations. Passeur à Lorient, l’ancien buteur du Stade de Reims a inscrit son premier but avec ses nouvelles couleurs face à Auxerre. Une délivrance pour Ekitike qui attendait ça depuis un moment.

Hugo Ekitike manque de temps de jeu

Cantonné au banc de touche, Hugo Ekitike ne vit pas forcément très bien sa situation. A seulement 20 ans, le jeune attaquant a besoin de temps de jeu, ce dont il manque au PSG vu la triplette de stars qu’a Christophe Galtier a sa disposition.

« J’ai une relation particulière avec mes partenaires »