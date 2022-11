Foot - PSG

PSG : Lionel Messi déclare sa flamme à Pep Guardiola

Alors que Lionel Messi a évolué sous les ordres de Pep Guardiola pendant quatre saisons, l’Argentin affirme que le coach de Manchester City a été le meilleur entraîneur qu’il ai côtoyé dans sa carrière. Que ce soit au FC Barcelone ou au PSG.

Lionel Messi a connu des entraîneurs à la pelle depuis ses débuts professionnels au FC Barcelone. Que ce soit Frank Rijkaard, Gerardo Martino, Tito Vilanova, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién ou encore Ronald Koeman, Messi a pu se faire une idée précise de sa préférence.

Pochettino, Galtier, Koeman, Enrique… Messi a fait son choix

Du côté du PSG, Lionel Messi a évolué sous les ordres de son compatriote argentin Mauricio Pochettino l’espace d’une saison avant la nomination de Christophe Galtier à la dernière intersaison. Cependant, il n’y a pas photo aux yeux de Lionel Messi, Pep Guardiola est le plus grand coach sous lequel il a pu jouer.

«Pep est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu»