Foot - PSG

PSG : Messi, Galtier... Avant la Coupe du monde, un gros mensonge est révélé

Publié le 12 novembre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

A l'approche de la Coupe du monde, plusieurs joueurs pourraient être tentés de baisser le pied afin de ne pas risquer une blessure. Une situation qui agace Jérôme Rothen, notamment dans le cas de Lionel Messi qui était absent contre Lorient le week-end dernier.

Alors que quasiment toutes les listes ont été dévoilées pour la Coupe du monde, les joueurs sélectionnés doivent encore disputer une rencontre avec leur club ce qui va être sujet de tensions et d'inquiétudes. Mais Jérôme Rothen a une vision très claire de la situation, notamment pour le PSG.

Mercato - PSG : Lionel Messi y est attendu, le club monte au créneau https://t.co/OFudKQExmu pic.twitter.com/vcFygoScQP — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

«On ne me fera pas croire qu’il avait une inflammation du tendon»

« En plus quand tu gères, c’est là que tu te blesses. Donc si tu le sens pas du tout, il faut faire comme Messi a fait pour le déplacement à Lorient et le dire, tout simplement, parce qu’on ne me fera pas croire qu’il avait une inflammation du tendon », assure l'ancien numéro 25 du PSG au micro de RMC Sport .

«Je pense que respecter ton club, c’est aller jusqu’au bout»