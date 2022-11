Foot - PSG

PSG : Galtier affiche une grande crainte avant la Coupe du monde

Publié le 11 novembre 2022 à 14h30

Arthur Montagne

Dimanche, le PSG reçoit Auxerre au Parc des Princes, le dernier match avant le départ des joueurs à la Coupe du monde. D'ailleurs, Christophe Galtier reconnaît que certains Parisiens pourraient bien avoir peur à quelques jours du Mondial au Qatar. Et le coach parisien ne s'interdit pas d'en laisser certains au repos.

La Coupe du monde approche à grands pas et les sélectionneurs des différentes équipes engagées au Qatar ont dévoilé leurs listes. Comme la plupart des grands clubs européens, le PSG a beaucoup de joueurs appelés pour le Mondial ce qui peut créer certaines inquiétudes. Et pour cause, ce week-end, le PSG dispute son dernier match, contre Auxerre, avant la Coupe du monde. Certains joueurs pourraient ainsi être tentés de ne pas se donner à 100%. Un risque évoqué par Christophe Galtier.

«Il peut y avoir cette crainte»

« Quand je vois un joueur blessé comme Sadio Mané, je suis toujours triste pour lui. La relation est très directe entre mon staff médical et les staffs médicaux des sélections. Tous les docteurs en sélection sont informés de l'état de forme de nos joueurs. Nos joueurs sélectionnés seront valides, opérationnels pour le match de dimanche. Le plus important c'est de bien s'entraîner. Ces joueurs qui vont partir à la Coupe du monde, ce sont des sportifs de très haut niveau, des compétiteurs. Il peut y avoir cette crainte, mais elle est plus autour, sur l'environnement du joueur que sur lui même », assure l'entraîneur du PSG qui ajoute que sa porte est ouverte si jamais des joueurs préfèrent ne pas jouer.

«Ils savent qu'ils peuvent venir échanger tout le temps»