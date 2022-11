Foot - PSG

PSG : Quand Mbappé se fait tacler par... Marion Cotillard

Publié le 10 novembre 2022 à 07h45

La rédaction

Il y a quelques semaines de cela, le PSG était au coeur d’une énorme polémique après une blague de Christophe Galtier et les rires de Kylian Mbappé à propos de l'écologie. Alors que l’histoire semblait oubliée, voilà qu’elle refait surface. L’actrice, Marion Cotillard, est revenue sur ces déclarations et a envoyé un tacle aux protagonistes.

Après un déplacement à Nantes début septembre, le PSG était au coeur des critiques concernant leurs moyens de transport. Alors que Christophe Galtier et Kylian Mbappé étaient interrogés à ce sujet, ils avaient préféré répondre ironiquement, tout en rigolant. Chose qui n’était pas passée les entraînant dans une grosse polémique. Alors que l’histoire semblait être oubliée, voilà qu’elle refait surface par le biais de... Marion Cotillard.

« Mon fils est déjà très sensible aux questions environnementales »

Lors d’un entretien accordé pour Marie Claire , Marion Cotillard est revenue sur l’énorme polémique à propos des déplacements du PSG. L’actrice qui est très engagée sur l’environnement, en discute énormément avec ses enfants : « Le soir, au dîner, on parle beaucoup de ça. Ma fille est encore petite mais mon fils est déjà très sensible aux questions environnementales, humaines et réagit à l’actualité. »

« J’ai été tellement choquée par ce qui s’est passé »