PSG : Cette grande annonce sur l'avenir de Lionel Messi

Publié le 10 novembre 2022 à 07h10

À 35 ans, Lionel Messi pourrait disputer sa dernière Coupe du Monde au Qatar. Mais certains ne partagent pas ce point de vue. Sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, s’est exprimé sur l’avenir de La Pulga. Il espère notamment pouvoir voir le septuple Ballon d’Or encore jouer d’ici la prochaine Coupe du Monde.

Le 20 novembre prochain débutera la Coupe du Monde au Qatar. À 35 ans, Lionel Messi disputera peut-être le dernier Mondial de sa carrière avec l’Argentine. Ou pas... Lors d’un entretien accordé à TNT Sport , le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, s’est exprimé à ce sujet.

« J'espère que ce ne sera pas la dernière Coupe du monde de Messi »

Alors que Lionel Messi pourrait disputer sa dernière Coupe du Monde de sa carrière, le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, avoue espérer que La Pulga continue de jouer encore certaines années : « J'espère que ce ne sera pas la dernière Coupe du monde de Messi. Il est heureux sur le terrain et rend beaucoup de gens heureux, pas seulement les Argentins. »

« Il y aura peut-être plus de matchs pour lui »