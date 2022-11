Foot - PSG

PSG : L'incroyable punchline de Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi

Publié le 8 novembre 2022 à 21h30

Depuis une quinzaine d’années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo explosent tous les records. Jamais une telle rivalité entre deux joueurs de ce niveau n’avait existé dans l’histoire du football, de quoi créer quelques tensions entre eux. Dans un biographie qui lui consacrée, on apprend notamment que le Portugais aurait mal vécu le sacre de l’Argentin au Ballon d’Or 2019.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a incontestablement marqué l’histoire du football. Depuis leur éclosion au FC Barcelone et à Manchester United, les deux attaquants explosent tous les records avec des parcours bien différents. Lionel Messi a privilégié le Barça tout au long de sa carrière, avant d’être contraint de rejoindre le PSG en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé. A l’inverse, Cristiano Ronaldo a fait le choix de rejoindre le Real Madrid en 2009 avant de filer à la Juventus à l’été 2018. Une prise de risque que met en avant le joueur formé au Sporting.

« Il détestait non le joueur, mais l'homme »

Ancien journaliste à France Football , Thierry Marchand publie une biographie consacrée à Cristiano Ronaldo et tire le portrait du Portugais en s’appuyant sur ses neuf rencontres avec lui. L’occasion pour lui de revenir notamment sur un échange qui date d’octobre 2019 concernant Lionel Messi et le Ballon d’Or. « Lionel Messi. ''L'autre mec'', comme disait Jorge Mendes (l'agent de Ronaldo). Cristiano respectait ce que faisait Messi. Du fin fond de sa probité, je suis même certain qu'il l'admirait. Et c'est sans doute pour cela qu'il détestait non le joueur, mais l'homme. ''C'est tellement facile de rester dans sa bulle quand on a du succès, me lança-t-il soudain, sans jamais nommer la personne qui animait son ressentiment. De ne pas sortir de sa zone de confort (NDLR : Messi quittera le Barça pour le PSG, à l'été 2021), comme je l'ai toujours fait. Regarde, moi, j'ai osé venir à Turin, changer de club, de Championnat, de culture foot. Je me suis mis en danger. J'ai pris ce risque qui m'a, j'en suis certain, fait perdre le Ballon d'Or l'année dernière. Je ne regrette rien, mais...'' La conjonction l'avait trahi. Ce ''mais'' signifiait évidemment que oui, bien sûr, il regrettait ! », écrit Thierry Marchand dans son ouvrage.

« Si Messi gagne le Ballon d'Or cette année, j'arrête le football ! »