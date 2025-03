PSG : Le «scandale» qui rend fou Pierre Ménès !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le PSG a décroché une nouvelle victoire face au Stade rennais (4-1) mais la rencontre n'a pas été de tout repos. En première période, juste après son ouverture du score, Bradley Barcola a touché le ballon de la main pour stopper une relance rennaise sans recevoir de sanction. Une incompréhension totale pour Brice Samba, qui n'a pas hésité à le faire savoir, mais également pour les supporters qui se plaignent. Pour Pierre Ménès en revanche, pas question de parler de scandale.

Après le premier but du PSG inscrit par Bradley Barcola, le Stade rennais tentait de revenir et ils ont été stoppés dans leur progression par l'ancien Lyonnais, auteur d'une faute de main. L'arbitre de la rencontre n'a pas sanctionné le geste mais il a tout de même donné un carton jaune quelques minutes plus tard pour simulation. Les Bretons, eux, l'ont eu en travers de la gorge.

Pierre Ménès agacé

Attentif à l'actualité du football français, Pierre Ménès n'a pas manqué de revenir sur ce fait de jeu qui a agité les réseaux. « C’est inexplicable mais en même temps il prend un carton bidon pour simulation quelques minutes plus tard alors qu’il ne simule absolument pas. Franchement faire un scandale pour un jaune non donné sur une pauvre main trouvez autre chose. Cela devient usant cette chasse à l’arbitrage » écrit-il sur son compte X.

Le PSG favorisé par l'arbitrage ?

Dans un contexte actuel où l'arbitrage fait beaucoup parler en France, la moindre petite erreur est examinée de près. Le fait que Bradley Barcola échappe à une sanction fait dire à certains que le PSG est favorisé par l'arbitrage. Un avis pas du tout partagé par Pierre Ménès qui ne se prive pas pour répondre aux internautes.