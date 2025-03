Le PSG crie au scandale et se fait rembarrer

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG affrontait Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Parisiens se sont incliné un but à zéro et de nombreuses images laissaient croire qu’il y avait une faute de main au début de l’action du but des Reds et que ce dernier aurait dû être annulé. Mais finalement, il n’y avait pas du tout main de Darwin Núñez.

Le PSG est donc fixé, il devra s’imposer par deux buts mardi prochain à Liverpool s’il veut se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions. Les Parisiens, pourtant ultra-dominateurs mercredi soir au Parc des Princes se sont inclinés 1-0 contre les Reds, la faute à Harvey Elliott, buteur à la 87ème minute.

Il y avait-il main de Darwin Núñez sur le but de Liverpool face au PSG ?



Y avait-il main de Núñez ?

Le PSG a eu de très nombreuses occasions, mais il est tombé sur un Alisson des grands soirs qui aura tout repoussé. Mais après le match, de nombreux supporters parisiens étaient surtout énervés contre l’arbitre de la rencontre plutôt que contre le gardien de Liverpool. En effet, certaines images diffusées sur les réseaux sociaux laissaient croire que Davide Massa avait oublié de siffler une main de Darwin Núñez quelques secondes avant le but d’Harvey Elliott. Toutefois, Canal+ a diffusé par la suite de nouvelles images, montrant que l’Uruguayen ne s’était pas aidé de la main pour contrôler la balle et que le but des Reds était bien valable.

La faute de Konaté a également beaucoup fait parler

Si Darwin Núñez n’était donc pas coupable, une autre action d’un joueur de Liverpool a beaucoup fait parler. En première période, Ibrahima Konaté avait semblé pousser Bradley Barcola dans le dos alors que ce dernier était passé devant et filait au but. Le défenseur des Reds aurait donc pu être expulsé, mais Davide Massa en a décidé autrement. En effet, le Français n’a pas hérité de la moindre sanction, alors que la faute semblait concrète, car le duel ne se jouait pas épaule contre épaule. Cela devrait toutefois motiver le PSG à tout donner mardi soir en Angleterre pour arracher sa qualification en quart de finale.