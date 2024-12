PSG : Le boss a tout raté

Jean de Teyssière

Le PSG traverse une période de transition. Après avoir misé pendant des années sur des stars de renommée mondiale, le club semble désormais s’orienter vers un projet plus collectif. Mais ce changement de stratégie est-il vraiment pertinent ? Pour Daniel Riolo, chroniqueur de RMC, la réponse est claire : le problème du PSG n’a jamais été la présence de stars, mais la façon de les gérer.

Depuis maintenant deux ans, Nasser Al-Khelaïfi a révélé le grand projet du PSG : moins de star, plus de collectif. L’idée est désormais de créer une équipe basée sur la force offensive et non sur l’alignement de stars, comme ce fut le cas au début du projet qatari. Un changement de cap qui ne réussit pour le moment pas beaucoup.

Mercato - PSG : Trois nouvelles recrues annoncées en direct ? https://t.co/svqQZX3WJQ pic.twitter.com/KQj0oM1lkO — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Le problème c’est de ne pas avoir su gérer les stars»

Le PSG a souvent été critiqué pour l’empilement de stars comme Neymar, Messi ou encore Mbappé, sans jamais parvenir à en tirer le meilleur. Daniel Riolo ne mâche pas ses mots : « Le projet aujourd’hui, c’est passer du star à pas de stars. C’est une aberration puisque le problème du PSG, c’est pas d’avoir eu des stars ou pas. Le problème, c’est de ne pas avoir su les gérer. Il pouvait ramener Miss Monde, Miss Univers… Si tu sais les gérer, c’est toujours mieux d’avoir des grands joueurs. Le souci, c’était de les empiler et de les rendre incapables de jouer ensemble, ou de ne pas savoir les gérer et de les voir meilleurs en boîte de nuit que sur les terrains. »

«Le business est impacté»

« Quand tu as bâti ton histoire autour de grands noms et que tu n’en as plus, et que le fameux projet collectif ne marche pas, le business est impacté », explique Daniel Riolo. A voir désormais si le président parisien ne changera pas son fusil d’épaule, Mohamed Salah étant par exemple probablement libre en juin prochain.