PSG : Il dévoile le secret de Luis Enrique !

Arnaud De Kanel

Le PSG recevait Montpellier au Parc des Princes vendredi soir en ouverture de la seconde journée de Ligue 1. Privé de leur avant-centre Gonçalo Ramos, les Parisiens ont survolé la rencontre en l'emportant six buts à zéro, avec un doublé de Bradley Barcola. L'ancien lyonnais a d'ailleurs révélé les consignes de Luis Enrique.

Le PSG démarre fort. Une semaine après le succès au Havre (1-4), le club de la capitale a livré un récital face à Montpellier. Portés par un grand Bradley Barcola, les hommes de Luis Enrique se sont imposés six buts à zéro et reprennent la tête du championnat en attendant les matchs de leurs rivaux.

Un PSG très collectif

Cette rencontre a été marqué par l'incroyable force collective du PSG. Forcément, on se demande ce que Luis Enrique a bien pu dire à ses joueurs pour qu'ils réalisent un tel match. Bradley Barcola a dévoilé le secret de son entraineur.

Barcola dévoila le plan de jeu d'Enrique

« Il nous a demandé de presser directement tous ensemble. Être proche du ballon en les pressant. C’est vrai qu’on a beaucoup travaillé cela depuis qu’on est arrivés. On doit faire beaucoup d’efforts mais on s’habitue au fur et à mesure, on peut récupérer des ballons hauts donc c’est bien », a déclaré Bradley Barcola au micro de DAZN.