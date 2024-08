PSG : Luis Enrique lâche une annonce, vers une fin de mercato surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Habitué à s’activer en fin de mercato, le PSG pourrait bien surprendre cette année. En effet, Luis Enrique a confié qu’il pourrait très bien se contenter de son effectif actuel sans qu’aucune retouche n’y soit apportée. Par conséquent, le club de la capitale pourrait vivre une fin de mercato très calme. Ce qui serait une petite surprise.

Cet été, le PSG a recruté quatre nouveaux joueurs (Safonov, Neves, Pacho et Doué) et se montre donc beaucoup moins actif qu'à son habitude. Et alors que que le club de la capitale s'est distingué ces dernières années en s'activant en toute fin de mercato, cette fois-ci, cela pourrait être bien différent comme l'explique Luis Enrique, qui ouvre clairement la perspective d'un recrutement d'ores et déjà terminé.

«Nous n’avons aucune priorité»

« Nous n’avons aucune priorité. Nous avons déjà une équipe, qui a été championne dans différentes compétitions. Nous regardons le marché, au cas où un joueur apparaisse à un prix normal et non à un prix exagéré. Il n’y a aucune urgence, nous avons déjà une équipe. Je pense que nous avons déjà réalisé un bon mercato avec le président et Luis Campos, peut-être avec des joueurs que certains ne connaissaient pas trop, mais qui ont la foi. C’est un bon mercato, mais nous sommes toujours ouverts à l’idée d’améliorer l’effectif. Si nous pouvons le faire aux conditions adéquates, nous le ferons. Parce que ce n’est pas bon pour un joueur qu’on le paye trop cher, car après ça lui met beaucoup de pression. Je le répète, c’est très difficile de trouver un joueur qui améliore notre effectif, mais nous sommes toujours ouverts, jusqu’à la dernière minute. Mais si personne ne vient, je serai quand même très content », promet l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Mais si personne ne vient, je serai quand même très content»

Relancé sur les difficultés du PSG à trouver des joueurs sur le mercato, Luis Enrique a une explication : « Parce que quand une grande équipe comme le PSG doit acheter une machine à laver, au lieu de coûter 4 euros, elle coûte 400 euros. Et après elle doit marcher comme une machine à laver à 400 euros alors que sa vraie valeur est de 4 euros. C’est aussi simple que ça. Et aussi, nous avons déjà fait un gros travail la saison passée, avec beaucoup de recrues. J’ai une équipe qui cette saison s’est améliorée à chaque ligne. Donc il n’y a aucune urgence, aucune, mais nous sommes toujours attentifs à la possibilité d’améliorer notre effectif. C’est notre objectif en tant que club. »