Mercato : Le PSG fixe le prix du prochain transfert

Arnaud De Kanel

L'avenir de Manuel Ugarte se dessine loin de Paris et c'est Manchester United qui serait sur le point de finaliser son arrivée. Les négociations pencheraient bel et bien vers un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire fixée à 60M€, dernier prix fixé par le PSG afin de retomber sur ses pattes, moins d'un an après avoir déboursé une somme similaire pour se l'offrir.

Le PSG avait misé sur Manuel Ugarte l'été dernier pour remplacer Marco Verratti. L'Uruguayen avait donné satisfaction sur le terrain en début de saison avant d'enchainer des mauvaises prestations et de disparaitre totalement du onze de Luis Enrique qui ne compte plus sur lui. Manuel Ugarte pourrait donc bientôt enfiler le maillot de Manchester United dans les prochains jours si les Red Devils se plient aux exigences du PSG.

Un prêt avec option d'achat obligatoire pour Ugarte

Le club de la capitale ne devrait pas recevoir de liquidités dans l'immédiat. En effet, selon RMC Sport, la piste d'un prêt avec option d'achat obligatoire tiendrait actuellement la corde pour Manuel Ugarte.

Le PSG n'ira pas en dessous de 60M€

Le montant de cette option d'achat devrait être de 60M€. C'est en tout cas le tarif minimum sur lequel le PSG acceptera de laisser filer son joueur selon RMC Sport. C'est tout simplement la somme déboursée par le club de la capitale au Sporting l'an dernier pour se l'offrir. Un dénouement heureux est espéré dans les prochaines heures alors que le PSG et Manchester United n'ont toujours pas trouvé d'accord total rapporte RMC Sport.