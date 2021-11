Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma envoie un message à Pochettino avant Manchester City...

Publié le 23 novembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’apprête à croiser de nouveau le fer avec Manchester City en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma se remémore le scénario du match aller qui avait très favorable aux hommes de Mauricio Pochettino. Et il évoque au passage les qualités de son entraîneur est qui annoncé en instance ce départ…

Mercredi soir, le PSG tentera de valider son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en déplacement sur la pelouse de Manchester City dans un choc qui devrait tenir toutes ses promesses. En cas de succès, les hommes de Mauricio Pochettino s’assureraient même la première place de ce groupe A, mais il faudra pour cela réitérer la même performance qu’au match aller en septembre dernier où le PSG s’était imposé 2-0 au Parc des Princes. Gianluigi Donnarumma, qui avait disputé à cette occasion le tout premier match de Ligue des Champions de sa carrière, s’est confié sur cette affiche dans un entretien accordé au site officiel du PSG.

« Nous sommes capables de battre n’importe qui »

« Il y a un très bon esprit d'équipe, nous faisons les efforts les uns pour les autres. Nous avons les qualités pour faire tout cela. Notre force est de savoir faire mal à l'adversaire quand il le faut, c'est comme cela que nous abordons les matches et que nous gagnons (…) Ce sera forcément compliqué, mais pour eux aussi. On sait que nous sommes capables de battre n'importe qui, alors il faut y aller en ayant cette confiance en nous, et en voulant gagner, comme nous le faisons à chaque fois », indique le gardien italien du PSG. Et pour cela, Donnarumma entend bien s’appuyer sur la solide performance du match aller, et il en profite pour vanter les mérites de l’entraîneur argentin qui est pourtant annoncé sur le départ en direction de Manchester United.

« Pochettino, un grand entraîneur »