PSG - Malaise : Énorme annonce pour le retour de Sergio Ramos !

Publié le 22 novembre 2021 à 17h45 par H.G.

Alors qu’il n’a toujours pas été présent dans un groupe du PSG depuis son arrivée, Sergio Ramos pourrait enfin être convoqué ce mercredi face à Manchester City.

Victime de pépins physiques depuis son arrivée au PSG en juillet dernier après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu sous le maillot parisien. Seulement voilà, l’attente pourrait enfin être terminée pour les supporters du club de la capitale. En effet, tandis que son état de santé s’améliore et qu’il enchaîne les entraînements collectifs, le natif de Camas pourrait effectuer ses grands débuts avec le PSG dès ce mercredi.

Sergio Ramos est opérationnel !