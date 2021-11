Foot - PSG

PSG : Ce gros constat de Pierre Ménès avant Manchester City !

22 novembre 2021

Alors que le PSG a réalisé un début de seconde période décevant contre le FC Nantes, Pierre Ménès se demande si les esprits des joueurs parisiens n’étaient pas tournés vers Manchester City un peu trop tôt.

Si le PSG se déplacera ce mercredi à l’Etihad Stadium ce mercredi pour y affronter Manchester City dans le cadre de la cinquième journée de la phase des poules de Ligue des champions, le club de la capitale avait déjà rendez-vous ce samedi contre le FC Nantes. Une victoire 3-1, mais qui n’a pas été si simple à obtenir. En effet, après un premier acte bien maîtrisé, les joueurs du PSG se sont relâchés en début de seconde période, au point de concéder l’égalisation et de voir Keylor Navas être exclu à la suite d’une sortie de sa surface non maitrisée. Et sur son blog, Pierre Ménès se demande si cette période de trou dans le match parisien n’a pas pour origine le fait que les hommes de Mauricio Pochettino pensaient déjà au choc contre Manchester City dans un coin de leur tête.

« Les joueurs de Pochettino ont été moins tranchants »