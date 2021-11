Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie un choix très fort avec Neymar !

Publié le 22 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a décidé de faire sortir Neymar après le carton rouge reçu par Keylor Navas, l'entraîneur du PSG justifie ce choix.

Contre le FC Nantes, Mauricio Pochettino a finalement pu aligner son trio offensif composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais à la 68e minute de jeu, l'expulsion de Keylor Navas a poussé l'entraîneur du PSG à faire un choix entre l'un de ses trois attaquants. Et c'est Neymar, touché aux adducteurs lors de la trêve internationale qui a été remplacé par Sergio Rico. A l'issue de la rencontre, Mauricio Pochettino a expliqué son choix.

Pochettino justifie la sortie de Neymar