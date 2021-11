Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces énormes précisions sur le retour de Sergio Ramos !

Publié le 22 novembre 2021 à 16h10 par T.M.

Si Sergio Ramos n’a toujours pas joué avec le PSG, les débuts seraient proches pour l’Espagnol. D’ailleurs, il serait actuellement en pleine forme physiquement.

Cet été, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Sergio Ramos, qui était libre après son départ du Real Madrid. Toutefois, jusqu’à présent, l’aventure parisienne a été très compliquée pour l’Espagnol. En effet, miné par des pépins physiques, le défenseur central n’a toujours pas joué sous ses nouvelles couleurs. Néanmoins, cela serait désormais plus qu’une question de jours. Après avoir fait son retour à l’entraînement collectif, Ramos pourrait prochainement intégrer le groupe de Mauricio Pochettino pour disputer ses premières minutes avec le PSG.

Les problèmes de Ramos, de l’histoire ancienne ?