Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino jette un gros froid sur le retour de Ramos !

Publié le 22 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il ait repris l'entraînement collectif, Sergio Ramos va peut-être devoir attendre encore un peu pour effectuer son grand retour à la compétition.

Cet été, le PSG a obtenu la signature de Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid arrivait à échéance. Malgré tout, le défenseur espagnol n'a toujours pas joué depuis son arrivée à Paris, notamment à cause de pépins physiques. Et pourtant, Sergio Ramos a repris l'entraînement collectif durant la trêve internationale. Mais alors que son retour dans le groupe était espéré pour la réception du FC Nantes, l'ancien capitaine du Real Madrid était encore absent. Après la victoire du PSG (3-1), Mauricio Pochettino a d'ailleurs demandé encore un peu de temps.

«Oui il s’est entraîné, mais seulement trois jours»