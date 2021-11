Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouveau coup de froid pour le grand retour de Sergio Ramos ?

Publié le 22 novembre 2021 à 23h15 par D.M.

Sergio Ramos pourrait ne pas figurer dans le groupe parisien qui affrontera Manchester City ce mercredi. Le joueur s'est entraîné avec ses coéquipiers, mais ne serait pas encore à 100%.

Mais quand verra-t-on Sergio Ramos sous le maillot du PSG ? Arrivé en provenance du Real Madrid lors du dernier été, le joueur espagnol n’a toujours pas fait ses débuts avec son nouveau club en raison de douleurs au genou. Toutefois, le défenseur serait sur le chemin du retour. Sergio Ramos s’est entraîné avec le groupe parisien, mais sa présence lors de la prochaine rencontre de Ligue des champions face à Manchester City n’est pas assurée.

Sergio Ramos absent face à Manchester City ?