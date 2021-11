Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Le choix très fort de Pochettino est validé !

Publié le 23 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a décidé d'opter pour l'alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Bernard Lama salue ce choix.

Cet été, le PSG a obtenu la signature de Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan avait pris fin. Une opportunité que le club parisien n'a pas voulu laisser filer malgré la présence dans son effectif de Keylor Navas. Et alors qu'un casse-tête semblait être promis à Mauricio Pochettino, l'alternance prônée par le technicien argentin porte ses fruits comme le souligne Bernard Lama.

«Ce n’est pas une mauvaise idée»