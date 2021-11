Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos bientôt à l’origine d’une grosse révolution en interne ?

Publié le 22 novembre 2021 à 16h30 par La rédaction

N'ayant toujours pas joué une seule minute depuis son arrivée au PSG pour cause de blessure, Sergio Ramos pourrait bientôt faire ses débuts avec le club de la capitale. Et l'Espagnol pourrait bien forcer Mauricio Pochettino à modifier son plan de jeu.

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup sur le mercato en s’attachant les services de nombreuses stars. Parmi elles, on peut retrouver le nom de Sergio Ramos. Après 16 ans de bons et loyaux services au Real Madrid, le défenseur espagnol a quitté les Merengue libre de tout contrat. Cependant, depuis qu’il a rejoint la capitale, le joueur de 35 ans n’a pas joué une seule minute. Depuis son arrivée, Sergio Ramos est handicapé par des problèmes physiques qui l’ont déjà embêté la saison dernière avec le Real Madrid (seulement 5 matchs disputés toutes compétitions confondues sur la deuxième partie de l’exercice 2020-2021). Les débuts de l’international espagnol sont toujours attendus au sein du PSG. Sa longue absence fait toujours autant parler d’elle. Cependant, Sergio Ramos pourrait bientôt disputer ses premières minutes sous les couleurs parisiennes.

Sergio Ramos serait débarrassé de ses problèmes physiques

En effet, selon les informations d’ El Chiringuito , Sergio Ramos serait maintenant débarrassé de ses soucis physiques après de longs mois de travail. Le défenseur du PSG serait dans sa meilleure forme physique depuis le mois de janvier. Si le joueur de 35 ans n’a pas encore intégré le groupe de Mauricio Pochettino, ce serait simplement en accord avec le technicien argentin. Le club de la capitale prendrait son temps afin d’être sûr que Sergio Ramos soit prêt à 100 % pour faire ses débuts avec les Rouge-et-Bleu . L'Espagnol pourraient d’ailleurs inciter Mauricio Pochettino à apporter quelques changements dans son onze de départ. L’entraîneur parisien pourrait adopter un dispositif en 3-5-2 pour intégrer Sergio Ramos dans une charnière aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe et exploiter au mieux les caractéristiques d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, qui évoluaient dans des schémas similaires respectivement avec l’Inter et le Sporting Portugal. Cependant, Mauricio Pochettino ne veut pas donner de faux espoirs aux supporters du PSG concernant l'ancien joueur du Real Madrid.

« Je ne sais pas s’il sera présent contre Manchester City »