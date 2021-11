Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi... L'énorme sortie de Guardiola sur les stars de Pochettino !

Publié le 22 novembre 2021 à 7h15 par D.M.

A quelques jours du match de Ligue des champions face au PSG, Pep Guardiola s'est prononcé sur la qualité du groupe parisien et notamment sur la présence de nombreux stars.

Alignés par Mauricio Pochettino pour affronter le FC Nantes ce samedi, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont permis au PSG s’empocher les trois ponts (victoire 3-1) et d’emmagasiner de la confiance à quelques jours d’un match important en Ligue des champions face à Manchester City. Au match aller, le PSG s’était imposé au Parc des Princes grâce à des buts d’Idrissa Gueye et de Lionel Messi, qui avait ouvert son compteur de but avec le club parisien.

«Ces quatre joueurs pourraient être la star de n’importe quelle équipe»