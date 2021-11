Foot - PSG

PSG : Lionel Messi s'est fixé un objectif colossal pour le Ballon d'Or !

Publié le 21 novembre 2021 à 21h45 par A.D.

Détenteur de six Ballon d'Or, un record, Lionel Messi aurait le grand objectif d'en remporter un septième, et ce, pour être certain de ne jamais voir personne le dépasser.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont livrés une lutte incroyable lors de la dernière décennie. En effet, les deux hommes ont multiplié les performances de haute volée et les records, jusqu'à rafler presque tous les derniers Ballon d'Or. Et alors qu'il mène actuellement avec six Ballon d'Or, contre cinq pour Cristiano Ronaldo, Lionel Messi aimerait remporter une nouvelle fois le Graal pour ne plus jamais être rattrapé.

Lionel Messi veut un autre Ballon d'Or pour assoir sa domination