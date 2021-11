Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé, Messi... Le gros message de Pochettino à ses stars !

Publié le 21 novembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réussi à boucler un coup XXL à 0€ avec Lionel Messi. Alors qu'il dispose désormais de trois têtes de gondole, à savoir Kylian Mbappé, Neymar et La Pulga, Mauricio Pochettino a expliqué comment trouver le parfait équilibre.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec Joan Laporta pour prolonger. Toutefois, La Pulga n'a pas réussi à trouver une solution avec le président du Barça pour renouveler son bail. Dans l'obligation de se trouver un nouveau club, Lionel Messi a décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Une nouvelle qui enchante Mauricio Pochettino. En effet, le coach du PSG peut désormais jouir d'une triplette incroyable en attaque, composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et alors que le trio infernal parisien a fait forte impression face au FC Nantes (victoire 3-1) ce samedi après-midi, Mauricio Pochettino a fait part de son immense satisfaction après la rencontre. « Les combinaisons entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ? J’ai toujours dit que c’est une question de connexion, d’entraînement, de temps passé ensemble, et surtout de compétition. Je crois que toute l’équipe a fait un grand match. C’est vrai que les trois de devant ont été très bons, j’en suis satisfait, mais je suis content pour toute l’équipe. On a bien défendu. La ligne défensive, le gardien, notre attaque, notre milieu de terrain, tous ont fait un très bon match, et surtout une très bonne première période. Nos joueurs de talent ont pu en profiter, se trouver plus facilement et se sont créés plus d’occasions. Dommage qu’on n’ait pas marqué plus de buts » , s'est réjoui Mauricio Pochettino.

«Vous avez trois rois dans le même club, trois rois avec des besoins différents»