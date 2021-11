Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé envoie des messages très forts avant Manchester City !

Publié le 21 novembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est sur un nuage en ce moment, Kylian Mbappé a confié toute sa joie d’évoluer au sein de l’attaque parisienne, tout en constatant que celle-ci est en train de réaliser des progrès.

Autant dire que Kylian Mbappé flambe en ce mois de novembre. En effet, en deux matchs avec l’Equipe de France et un match avec le PSG, l’international français a inscrit pas moins de six réalisations, la dernière en date contre le FC Nantes ce samedi soir au Parc des Princes. Naturellement, le club de la capitale et Mauricio Pochettino peuvent se frotter les mains en constatant la forme de l’attaquant de 22 ans à trois jours du choc contre Manchester City à l’Etihad Stadium pour le compte de la cinquième journée de la phase des poules de Ligue des champions. Cette rencontre arrive d’ailleurs dans un contexte où Neymar a retrouvé un très bon visage dans le jeu, tandis que Leo Messi a enfin débloqué son compteur but en Ligue 1 contre les hommes entrainés par Antoine Kombouaré ce samedi soir.

« Je me sens bien, je suis heureux »