PSG : Le Real Madrid se sert de la Super League pour tacler le Qatar !

Publié le 20 novembre 2021 à 22h10 par D.M.

Président du Real Madrid, Florentino Perez espère toujours réussir à donner vie à la Super League. Une compétition fermée qui pourrait permettre aux clubs européens de concurrencer des équipes comme le PSG, détenues par des Etats.

En avril dernier, douze grands clubs européens avaient décidé de s’associer pour créer la Super League, une compétition fermée censée concurrencer la Ligue des champions de l’UEFA. Une initiative qui a crée un tollé dès l’annonce de sa création. Quelques jours plus tard, de nombreuses formations ont décidé de quitter ce projet et de revenir sur leur décision. Tous sauf trois : la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid. Florentino Perez a d’ailleurs remis ce sujet sur la table ce samedi. Le responsable a expliqué que le but de la Super League était aussi de concurrencer des clubs dotés de moyens colossaux, comme Manchester City ou le PSG, détenu par le Qatar, et de les empêcher d’enfreindre les règles liées au fair-play financier.

« C’est le projet qui va enfin protéger le fair-play financier et ainsi empêcher les clubs de recevoir un grand soutien financier »