PSG : Messi, Mbappé… Cette énorme prédiction de Neymar pour la Ligue des champions !

Publié le 19 novembre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG ambitionne tout naturellement de remporter la Ligue des champions cette saison, Neymar a une petite idée de qui seront les buteurs si le club parisien la gagne.

Le recrutement colossal réalisé par le Paris Saint-Germain cet été avait un objectif clair : permettre au club de la capitale d’enfin décrocher son premier sacre en Ligue des champions derrière lequel il court depuis 2011. Pour cela, le PSG comptera évidemment sur son trio offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé et Leo Messi. Et le Brésilien semble convaincu que lui et ses deux compères d’attaque sauront faire la différence au bon moment.

« On va gagner 3-1 avec un but de chacun de nous »