Mercato - PSG : La grande déclaration de Pochettino sur son arrivée !

Publié le 21 novembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Pointé du doigt pour sa manière de jouer entre autres, Mauricio Pochettino a fait un lien avec ce qui lui est demandé au PSG en assurant savoir où il a mis les pieds. Explications.

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, le PSG annonçait à Thomas Tuchel que son aventure parisienne s’arrêtait là alors que son contrat allait arriver à expiration six mois plus tard. Au moment où son engagement envers le PSG devait arriver à son terme, Tuchel soulevait finalement la Ligue des champions à Chelsea, club qu’il a rejoint à la fin du mois de janvier dernier, soit quelques semaines seulement après la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG début janvier. Après un peu plus d’un an sans club, Pochettino a fait le choix de relever le défi PSG, une décision qu’il assume aujourd’hui, malgré les obstacles à surmonter au Paris Saint-Germain.

« Quand j'ai accepté le poste, je savais… »