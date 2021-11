Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino répond à ses détracteurs !

Publié le 21 novembre 2021 à 19h10 par A.D.

Arrivé au PSG il y a presque un an, Mauricio Pochettino essuie quelques critiques car le jeu de son équipe n'est pas flamboyant. Interrogé sur le sujet, le coach argentin a lâché toutes ses vérités.

Pour pallier le départ de Thomas Tuchel, remercié, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont décidé de faire confiance à un ancien de la maison PSG : Mauricio Pochettino. Et alors que le jeu de son équipe n'est pas clinquant depuis son retour à Paris, le technicien argentin est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Lors d'un entretien accordé à The Guardian , Mauricio Pochettino n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs.

«Quand j'ai accepté le poste, je savais que si vous jouez bien et que vous ne gagnez pas, il n'y a rien à faire»