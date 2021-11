Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Anelka tacle Pochettino !

Publié le 21 novembre 2021 à 3h30 par La rédaction

Désormais contraint de partager son temps de jeu avec Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas reçoit le soutien de Nicolas Anelka qui ne comprend pas la gestion de Mauricio Pochettino avec ses gardiens.

Arrivé libre au PSG cet été, juste après avoir été élu meilleur joueur de l’Euro 2020 qu’il a remporté avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a totalement relancé la hiérarchie chez les gardiens. Et Keylor Navas, qui était indiscutable depuis deux ans, doit désormais partager son temps de jeu avec l’ancien portier du Milan AC puisque Mauricio Pochettino a décidé d’instaurer une alternance entre les deux. Un choix que ne comprend pas du tout Nicolas Anelka, et l’ancien buteur du PSG l’a fait comprendre sur RMC Sport.

« Pourquoi le choix n’a toujours pas été fait ' »