PSG : Hakimi lance un énorme message à Messi après son premier but en Ligue 1 !

Publié le 21 novembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a marqué son premier but en Ligue 1 lors de la victoire du PSG contre Nantes ce samedi (3-1), Achraf Hakimi n'a pas manqué de complimenter la Pulga.

Lionel Messi aura donc attendu son sixième match de Ligue 1 pour ouvrir son compteur avec le PSG dans le championnat de France. Ce samedi, l'Argentin s'est montré décisif lors de la victoire du PSG contre Nantes (3-1). Après avoir provoqué un but contre son camp du défenseur Dennis Appiah (81e), Lionel Messi a inscrit son premier but en Ligue 1 six minutes plus tard. Après avoir éliminé Andrei Girotto d'un crochet extérieur, la Pulga a enroulé une frappe du gauche qui a terminé dans le petit filet d'Alban Lafont. De quoi faire le bonheur d'Achraf Hakimi, qui compte désormais sur son coéquipier pour remplir les différents objectifs du club.

« On espère qu’il va nous aider à concrétiser tous nos objectifs »