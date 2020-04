Foot - PSG

PSG - Clash : L'aveu d'Andy Delort sur les chambrages de Neymar !

Publié le 14 avril 2020 à 17h15 par B.C.

Cette saison, les PSG-Montpellier ont été marqués par les accrochages entre Neymar et Andy Delort. L'international algérien admet toutefois ne pas en vouloir à la star brésilienne.

Les rencontres entre le PSG et Montpellier ont été mouvementées cette saison, notamment grâce à Neymar et Andy Delort. Les deux hommes s'étaient accrochés verbalement dans les couloirs de La Mosson le 7 décembre dernier avant de se retrouver au Parc des Princes en début d'année. À l'issue de la rencontre, Neymar avait d'ailleurs chambré l'attaquant montpelliérain en posant aux côtés de Leandro Paredes avec le maillot d'Andy Delort. Alors que ce dernier n'avait pas hésité à dénoncer l'attitude « hautaine » de Neymar, l'international algérien semble finalement avoir pardonné à l'attaquant du PSG à en croire ses déclarations dans un live avec L'Équipe lundi.

« Je sais que Neymar est comme moi au fond»