PSG : Cette punchline sur le phénomène Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit un remarquable triplé avec l'équipe de France contre Gibraltar, atteignant ainsi la barre des 300 buts en professionnel, clubs et sélection nationale confondues. Et Thierry Henry n'a pas manqué de lâcher une punchline sur l'attaquant du PSG.

À seulement 24 ans, Kylian Mbappé est déjà en train de s'imposer comme une légende du football français et du PSG. Le capitaine des Bleus est d'ailleurs entré un peu plus dans l'histoire samedi soir à Nice puisqu'avec son triplé inscrit contre Gibraltar, Mbappé a atteint la barre symbolique des 300 buts inscrits depuis le début de sa carrière professionnelle. Un total qui comptabilise donc ses réalisations sous le maillot de l'AS Monaco, du PSG et de l'équipe de France, et qui impressionne les anciennes légendes tricolores.

« C'est rare, presque unique »

Dans les colonnes de L'EQUIPE , Jean-Pierre Papin ne cache pas son admiration pour Mbappé et sa redoutable efficacité : « Quand vous n'avez même pas 25 ans et que vous avez déjà marqué 300 buts, le plus beau est à venir. Une telle précocité, une telle régularité, c'est rare, presque unique. La barre est tellement haute et à chaque fois, il la repousse. La question, c'est : est-ce qu'il peut faire plus ? Je pense que oui, que c'est quelqu'un qui, sans blessure, peut arriver dans une carrière à inscrire, sur les prochaines saisons, entre 45 buts et 55 buts par an pendant des années. Il ne doit surtout pas se fixer d'objectifs ou de limites », indique l'ancien buteur emblématique de l'équipe de France.

